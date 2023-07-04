В Свердловской области предприниматели с господдержкой изучают особенности коммуникации с Китаем

На первой встрече порядка 250 предпринимателей в офлайн- и онлайн-форматах обсудили особенности коммуникации с Китаем. Фото: Алексей Кунилов

Предприниматели Свердловской области с господдержкой изучают особенности коммуникации с китайскими контрагентами. 4 июля в Свердловской области стартовал цикл диалогов "Екатеринбург Международный", призванный помочь в развитии партнерских отношений с Китаем, Белоруссией, Турцией, Арменией и Вьетнамом. Цикл пройдет в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На первой встрече порядка 250 предпринимателей в офлайн- и онлайн-форматах обсудили особенности коммуникации с Китаем с федеральными экспертами. В мероприятии принимал участие генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

Он отметил, что китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается очень бурно. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что укрепление отношений с благоприятными для сотрудничества государствами является приоритетной задачей.

"С января по май 2023 года объем китайско-российской торговли достиг почти 94 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 40,7%. Сотрудничество между двумя странами на уровне Уральского федерального округа – важного промышленного и экономического центра страны – тоже продолжает укрепляться. Китай много лет является крупнейшим торговым партнером УрФО и Екатеринбурга. С прошлого года большая работа проводится нашим генконсульством по восстановлению контактов уральских компаний с китайскими. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. Такие мероприятия придают новый импульс развитию нашего сотрудничества", — сказал Цуй Шаочунь.

По данным Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес", за 5 месяцев 2023 года основной объем экспорта субъектов малого бизнеса области был направлен в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Китай и Азербайджан. При содействии ЦПЭ компании Среднего Урала экспортировали в КНР металлические изделия для дорожного строительства, мед и полезные сладости, приборы и датчики, семена льна и другие товары.

"Китай является одним из перспективных направлений с большим потенциалом роста. Во внешнеэкономических отношениях с Китаем заинтересованы компании легкой, пищевой промышленности, производители высокотехнологичной и другой продукции. Мы видим растущее число запросов экспортно ориентированных компаний на анализ китайского рынка, поиск покупателя в этой стране", – отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.