Не надо искать аналогий

На презентации своей новой книги Павел Крашенинников призвал не искать исторических параллелей: это была совсем другая эпоха. Фото: Полина Зиновьева

4 июля в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге депутат Государственной Думы от Свердловской области Павел КРАШЕНИННИКОВ презентовал свою третью книгу, посвященную развитию государственного устройства и правовой системы России. Она называется «Сумерки империи. Российское государство и право на рубеже веков» и описывает период конца XIX и начала ХХ веков. Издание будет интересно не только юристам и политикам, но и широкому кругу читателей, интересующихся историей Отечества.

Новый труд Павла Крашенинникова является логическим продолжением двух предыдущих книг о становлении государства и права в России «От племени к империи» и «Время великих реформ». В «Сумерках империи» автор описывает короткий, но насыщенный на события период в истории нашей страны с 1881 по 1917 годы. Книга написана легким языком, и показывает механизмы принятия государственных решений, меняющих ход событий.

Павел Владимирович Крашенинников Родился в городе Полевской Свердловской области Депутат Государственной думы РФ шести созывов, сегодня – председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Член фракции «Единая Россия» Член комиссии при Президенте РФ по вопросам государственного управления и правосудия Министр юстиции России в 1998-1999 годах Заслуженный юрист РФ Член Союза писателей РФ

– Исторический факт в книге используется как источник принятия государственно-правовых решений. Очень интересно: где и с кем правитель был, что происходило вокруг и как это повлияло на принятие решений, какие события последовали. Аналогий с современным миром нет – были другие люди, другие предпосылки, – рассказал Павел Крашенинников.

В подготовке издания оказали помощь и выступили в качестве рецензентов известные свердловчане, в частности, ректор Уральского отделения Российской школы частного права Бронислав Гонгало и начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

– Перед читателем трансформация государственных институтов предстает не как нечто самодостаточное, а как неотъемлемая и весьма значимая часть исторического периода. История государства под пером Павла Владимировича приобретает не только объемное государственно-правовое измерение, а и не менее объемное человеческое измерение, – отметил Роман Тараборин.

– Книга написана замечательно. В ней дается системное изложение материалов: и о борьбе с терроризмом, и об общественных настроениях, и какой была Государственная дума. Я всегда считал, что жизнь наша слагается из мелочей, которые на нее и влияют. В книге описаны все факторы, которые повлияли на ход истории России, – сказал Бронислав Гонгало.

На презентации книги «Сумерки империи» присутствовали выпускники Уральского отделения Российской школы частного права, окончившие в этом году магистратуру. В рамках мероприятия Павел Крашенинников, как председатель попечительского совета, вручил им дипломы.