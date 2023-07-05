Для малого и среднего бизнеса

Валерий Пиличев считает, что для начинающего экспортера Беларусь – идеальный вариант. Фото: Борис Ярков

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023 представители малого и среднего бизнеса области смогут принять участие во встречах с торговыми представителями РФ в иностранных государствах, которые дадут обратную связь о перспективности продукта компании на рынке. Организатором выступили министерство международных и внешнеэкономических связей и Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Особая ставка делается на Республику Беларусь.

СОФПП активно помогает малому и среднему бизнесу региона наладить экспорт в Белоруссию, не ограничивая сферы деятельности компаний. Главное условие поддержки – статус субъекта МСП и заинтересованность в экспорте продукции или услуг в республику.

– Беларусь является традиционным торговым партнером для нашей страны. Это наш ближайший сосед и союзное государство. Начинающему экспортеру, в первую очередь, надо обращать внимание именно на этот рынок: единое таможенное регулирование, налажены логистические цепочки, схожие культурные особенности и другое. Наличие меньшего количества барьеров, связанных с выходом на экспорт, позволяет компании-новичку нарабатывать экспортные компетенции и необходимый опыт, – говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства ­Валерий Пиличев.

По его словам, чаще всего при выходе на рынок Республики Беларусь экспортеры запрашивают в фонде поддержку по поиску иностранного покупателя, участию в международных выставках, содействию в организации транспортировки продукции и обеспечению защиты интеллектуальной собственности. При поддержке фонда за 2022-2023 годы 27 свердловских экспортеров заключили экспортные контракты с контрагентами из Республики Беларусь. Объем поддержанного экспорта за этот же период составил 2,67 млн долларов США. Свердловские компании экспортируют в эту страну металлические изделия, оборудование и приборы для сельского хозяйства, энергетической отрасли, пищевой промышленности, продукты питания.

Напомним, что Центр поддержки экспорта – подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) оказывает малому и среднему бизнесу целый спектр услуг, облегчающих выход на внешний рынок и успешное продвижение там продукции. Это и адаптация сайтов под требования той или иной страны, причем 80% расходов берет на себя фонд. Бизнес‑миссии, выставки в стране экспорта. Проводит фонд и исследования зарубежных рынков в интересах свердловских товаропроизводителей. Востребованными являются регистрация товарных знаков и патентов, сертификация товаров, если этого требует законодательство страны экспорта.