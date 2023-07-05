Из Беларуси с любовью

Фото: Павел Ворожцов

Ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца» развернется с 7 по 11 июля возле ТЦ «Мега». В преддверии ИННОПРОМа екатеринбуржцы и гости столицы Среднего Урала смогут оценить широкий ассортимент продукции предприятий-флагманов белорусской промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости, мясомолочную продукцию, напитки, а также белорусскую косметику, товары легкой промышленности, посуду, сувениры и многое другое. «Фестивальная» часть мероприятия включает большую культурно-развлекательную и познавательную программы, в частности – выступление легендарных «Песняров».

7 Июля

Фото: VK.COM/BELY_PTAH

Торговля, как и в последующие дни, начнется в 11:00. Но официальное открытие намечено на вечер.

После торжественных слов посетителей ждет выступление народного вокального ансамбля из Минска «Белы Птах». Это не самодеятельный коллектив. Ансамбль состоит из профессиональных вокалистов, выпускников Белорусского государственного университета культуры и искусства. Репертуар включает произведения разной жанровой и стилевой направленности. Фольклорное наследие белорусов представлено как в аутентичном звучании, так и в обработках известных композиторов.

Сразу после выступления ансамбля посетители ярмарки станут зрителями танцевального шоу… тракторов BELARUS. Сложно представить, как сельскохозяйственные машины синхронно, мигая в такт музыке фарами и стоп-сигналами, вальсируют. Это нужно видеть, и такую возможность все желающие будут иметь три дня работы ярмарки-фестиваля – 7, 8 и 9 июля.

8 Июля

Фото: ELEMENTS.ENVATO.COM

На участие в ярмарке-фестивале на все дни заявились более 20 белорусских предприятий, которые представят продовольственные товары (мясомолочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки), заслужившую хорошую репутацию белорусскую косметику, продукцию легкой промышленности – одежду и текстиль, посуду, сувениры, игрушки.

На 8 июля в культурной программе намечены выступления творческих коллективов, показ художественных фильмов короткометражного – «Беларусь. Единство» и полнометражного – «Тум-паби-дум», оба производства республики Беларусь.

В этот же день посетители ярмарки смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по танцам, изготовлению изделий из глины и освоить основы соломоплетения.

9 Июля

Фото: PESNYARY.BY

Самый насыщенный день. Продолжится работа торговых рядов. Также посетители ярмарки, как и в предыдущие дни, смогут продегустировать белорусские продукты, попробовать блюда белорусской кухни в специально открытом кафе. Белорусская кухня обладает многовековой историей, богатыми традициями и изысканными вкусовыми комбинациями, при том что неотъемлемой частью белорусской кухни является картофель.

В этот день посетителей ярмарки ждут показы анимационных фильмов белорусского производства, музыкальные игровые конкурсы и мастер-классы, показ модных коллекций, коллекций делового стиля и льняных изделий от белорусских производителей, выступление творческих коллективов, в том числе фольклорной группы «Купалинка».

В 16:50 начнется концерт группы Белорусского государственного ансамбля «Песняры».

10-11 Июля

Фото: ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МИНСК-НОВОСТИ

Завершающие дни работы ярмарки-фестиваля «От всего сердца», в которые свердловчане могут еще успеть приобрести товары напрямую от белорусских производителей. На 10 июля в культурной программе намечено выступление творческих коллективов и показ художественного фильма «Уновис».

11 июля день будет полностью посвящен торговле.

Все дни ярмарки для посетителей будет работать кафе белорусской кухни.

Белорусская кухня – это увлекательное кулинарное путешествие, где можно отведать уникальные блюда, отражающие культурные особенности страны.

Неотъемлемая составляющая белорусской кухни – картофель. Он стал символом белорусской гостеприимности. Без него трудно представить наш стол, где традиционные драники, запеченный картофель и изысканные картофельные запеканки и салаты занимают почетное место. Белорусские драники, известные своим особым вкусом и национальными кулинарными секретами, завоевали популярность не только в стране, но и за ее пределами. Одним из праздничных угощений, которыми славится белорусская кухня, является «Верашчака» или «Мачанка». Это культовое блюдо, напоминающее мясной соус, которое подавалось с блинами или гарниром.