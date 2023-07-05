За сутки в Свердловской области ликвидировано 11 лесных пожаров

Потушены возгорания на площади более 1,5 тысячи гектаров. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки на Среднем Урале сотрудниками Авиалесоохраны, лесоохраны и добровольцами было ликвидировано 11 лесных пожаров. Потушены возгорания на площади более 1,5 тысячи гектаров в Алапаевском, Артемовском, Гаринском, Невьянском, Полевском, Сосьвинском, Сысертском, Таборинском и Туринском районах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

6 очагов локализованы в Белоярском, Алапаевском, Гаринском, Камышловском и Сосьвинском районах и не распространяются. В борьбе с пожарами принимают участие более 300 человек, задействовано 85 единиц техники. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

На всей территории Свердловской области, по решению губернатора Евгения Куйвашева, действует особый противопожарный режим.

Запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков и проведение других пожароопасных работ. Нельзя проводить любые строительные и производственные огневые работы, включая сварку. Запрещены запуски фейерверков, организация фаер-шоу.

Не допускается разведение костров и использование мобильных мангалов даже на территории собственного дачного или садового участка.

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Ранее "Областная газета" сообщала, что на Среднем Урале ликвидировано семь лесных пожаров.

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