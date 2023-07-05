В Слободо-Туринском районе заработал Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий

Открывшийся центр займется решением вопросов участников специальной военной операции и членов их семей в режиме "одного окна". Фото: Алексей Кунилов

Глава Слободо-Туринского района Свердловской области Валерий Бедулев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил об открытии в Туринской Слободе Центра социальной адаптации ветеранов боевых действий. Открывшийся центр займется решением вопросов участников специальной военной операции и членов их семей в режиме "одного окна".

Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий будет работать в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Путиным — это всесторонняя поддержка россиян, отстаивающих интересы страны, и их близких.

"Обращаясь сюда, человек будет получать "рецепт" решения беспокоящих его вопросов. Специалисты центра будут заниматься первичной обработкой поступающих сигналов, наладкой взаимодействия всех государственных и муниципальных служб", — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов при открытии Областного центра социальной адаптации ветеранов боевых действий. Все это актуально и в отношении центра, открытого в Слободо-Туринском районе.

Глава района Валерий Бедулев также отметил, что работа по указанным направлениям уже выстроена в органах власти в муниципалитете: участников СВО и членов их семей сопровождает специальная комиссия. А в открывшемся центре будут также оказывать юридическую и психологическую помощь.

Центр социальной адаптации ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих на территории Слободо-Туринского района, располагается на базе Комплексного центра социального обслуживания муниципалитета. Он находится в селе Туринская Слобода, ул. Ленина, 87. Связаться с центром можно по телефону горячей линии: +7 (34361) 2-17-80.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в Екатеринбурге определили меры поддержки участников СВО.

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