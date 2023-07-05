Свердловчане могут принять участие в определении наиболее востребованных и перспективных профессий

Минтруд проводит опрос для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Фото: Павел Ворожцов

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос для обновления ежегодного списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Принять участие в исследовании приглашены руководители организаций, которые планируют или уже реализуют инвестиционные и инфраструктурные проекты, социально и экономически значимых, системообразующих и подведомственных компаний.

Пройти опрос можно с 26 июня по 31 августа 2023 года.

Отметим, на Среднем Урале работодатели заявили о потребности в 64,2 тысячи работников. При этом зарегистрированных безработных в регионе — 15,3 тысячи человек.

Ранее "Областная газета" писала, что рекордные 12 тысяч свердловчан посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

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