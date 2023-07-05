Темы дня

Общество
5 июля 2023, 11:29

Свердловчане могут принять участие в определении наиболее востребованных и перспективных профессий

Программисты

Минтруд проводит опрос для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Фото: Павел Ворожцов

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос для обновления ежегодного списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Принять участие в исследовании приглашены руководители организаций, которые планируют или уже реализуют инвестиционные и инфраструктурные проекты, социально и экономически значимых, системообразующих и подведомственных компаний.

Пройти опрос можно с 26 июня по 31 августа 2023 года.

Отметим, на Среднем Урале работодатели заявили о потребности в 64,2 тысячи работников. При этом зарегистрированных безработных в регионе — 15,3 тысячи человек.

Ранее "Областная газета" писала, что рекордные 12 тысяч свердловчан посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2023, 19:31 / Культура
Свердловский ансамбль танца победил в конкурсе в Душанбе Ансамбль танца «Улыбка»
05.07.2023, 19:01 / Спорт
Уральский шахматный центр может стать точкой притяжения любителей шахмат не только в России, но и во всём мире
05.07.2023, 18:43 / Спорт
Свердловчане отлично выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам с трамплина на лыжах
05.07.2023, 18:22 / Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале
05.07.2023, 18:05 / Культура
Президентский фонд культурных инициатив поддержал создание фильма «Бажов. Одолженное время, или Грустный рассказ о дороге в сказ»