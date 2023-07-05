В Свердловской области сотрудники МЧС проверяют образовательные учреждения к новому учебному году

Специалисты государственного пожарного надзора проверят более 2 000 государственных и муниципальных образовательных учреждений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Комиссии, в состав которых входят специалисты МЧС России, начали проверку образовательных организаций к новому учебному году. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты государственного пожарного надзора проверят более 2 000 государственных и муниципальных образовательных учреждений: школы, детские сады, профессиональные образовательные учреждения и организации дополнительного образования.

Особое внимание сотрудники МЧС уделят исправности систем противопожарной защиты и состоянию путей эвакуации, наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, наличию средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения и исправности электрооборудования.

Кроме того, специалисты обратят внимание на то, насколько хорошо сотрудники образовательных учреждений знают свои обязанности в случае чрезвычайной ситуации, и проведут с ними практические занятия по эвакуации и дополнительные инструктажи.

Инспекторами проверяются сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, используемые в помещениях, паспорта на огнетушители и журналы учета регламентных работ по техническому обслуживанию систем, предназначенных для предупреждения пожара.

Отдельное внимание уделяют оформленным уголкам по пожарной безопасности для ознакомления детей и сотрудников.

В случае выявления нарушений образовательной организации выдается предписание с указанием этих нарушений и датой устранения замечания. После устранения недостатков инспектора госпожнадзора проводят повторную проверку, чтобы к началу учебного года объекты образования были безопасны для пребывания детей.

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