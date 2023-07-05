Госавтоинспекция Екатеринбурга обратилась к родителям с просьбой провести с детьми беседы о соблюдении правил дорожного движения

Ответственность за поведение детей на дороге лежит на родителях. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

Во время школьных летних каникул дети большую часть времени находятся без присмотра взрослых. За один летний месяц на территории Екатеринбурга произошло 17 ДТП с участием несовершеннолетних, 18 детей получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция Екатеринбурга просит родителей уделить время детям и объяснить, что соблюдение правил дорожного движения — гарантия безопасности на дороге.

Как сообщает отделение пропаганды УМВД России по городу Екатеринбургу, ответственность за поведение детей на дороге, их знания и умение ориентироваться в транспортной среде лежит на родителях и законных представителях. При этом взрослые сами должны показывать пример и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Необходимо разъяснить детям опасности, связанные с переходом проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, с выходом на дорогу из-за стоящего транспортного средства, а также использованием телефона и наушников во время пересечения проезжей части.

Особое внимание следует уделить движению через дорогу на велосипеде и самокате. Рассказать о необходимости спешиваться. Малышей важно крепко держать за руку и не оставлять одних при переходе через проезжую часть или при движении по тротуару рядом с дорогой.

Ранее «Областная газета» писала, что перед началом летних каникул родителей и педагогов просят уделить внимание соблюдению юными свердловчанами правил дорожного движения.