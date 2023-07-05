Губернатор Свердловской области поручил разработать техзадание для строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга

Работы должны быть завершены к 1 января 2025 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

5 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое задание для строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга в течение месяца, а также проработать вопрос финансирования проекта и создания правозащитной структуры в районе. Обсуждение состоялось в ходе рабочего совещания с представителями судебной системы, администрации города и региональных министерств. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Наша задача – создать такие условия, чтобы все государственные услуги были доступны жителям растущего Академического района. Сегодня он входит в зону ответственности Верх-Исетского и Ленинского районных судов, что очень неудобно для людей. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос, связанный со строительством судов. Речь идет не только о судах общей юрисдикции, но и о мировых судах», — сказал Евгений Куйвашев.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о внесении на рассмотрение Госдумы РФ законопроекта «О создании Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области». В ходе встречи с главой региона Павел Крашенинников сообщил, что законопроект уже принят в первом чтении. Он также уточнил, что после принятия закона в районе будет формироваться правозащитная инфраструктура — ЗАГС, полиция и т. д.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сейчас в Академическом районе живет более 100 тысяч горожан, предполагается, что население может вырасти до 300 тысяч человек. С учетом требований к судебным строениям необходимо предусмотреть различные входы, парковки спецтранспорта и помещения, в которых сможет работать коллегия присяжных заседателей. Работы должны быть завершены к 1 января 2025 года.

Ранее «Областная газета» писала, что парламентарии Свердловской области оценили готовность объектов фестиваля университетского спорта.