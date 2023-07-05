В Свердловской области успешные предприниматели поделятся опытом с начинающими бизнесменами

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» участие в большинстве форматов форума бесплатное. Фото: сайт «Стартап форум 2023»

20 июля в креативном пространстве «Домна» пройдет «Стартап форум 2023», на котором выступят известные предприниматели. Бизнесмены расскажут честные истории о начале карьеры и ошибках в предпринимательском пути, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» участие в большинстве форматов форума бесплатное.

Среди известных выступающих — маркетолог и один из топовых спикеров России Игорь Манн. В рамках форума он проведет закрытые встречи с ограниченным составом участников и открытую лекцию «10 правил, которым нужно следовать, чтобы стартап полетел».

Владелец сервисной компании «Труба-Дело» Иван Зубарев поговорит с участниками на тему партнерства в бизнесе.

«Правильное выстроенное партнерство гарантирует успех и безопасность, а неправильное — неприятности, потерю денег и времени. Я сам терял деньги, а некоторые мои знакомые разрушили то, что было создано. Поэтому моя тема — про партнерство в бизнесе и построение команды», — сказал Иван Зубарев.

Целая секция форума будет посвящена созданию бизнеса по франшизе. Хедлайнерами станут YOULAND танцы и фитнес, «Твой результат», «Точка красоты», Happy Questa, участвуют также эксперт-практик, патентный поверенный и другие.

Одним из выступающих в секции про ошибки в бизнесе станет шеф-преподаватель кулинарной школы Butter school и автор книги «Детская еда, которая нравится взрослым» Алена Еремина.

Представители министерства инвестиций и развития Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и инвестиционной платформы «ВДело» расскажут, где взять финансы на открытие стартапа.

Форум будет активно проходить как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Запланированы всевозможные мотивирующие лекции, деловая игра, групповые дискуссии, индивидуальные встречи и консультации. Будет работать зона консалтинга, где можно будет посетить консультации партнеров и спикеров.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в «Стартап форуме 2023» примут участие федеральные эксперты.