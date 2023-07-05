Более 100 тысяч тонн корма заготовлено для сельскохозяйственных животных на Среднем Урале

Основная масса для заготовки — это сенаж. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области завершается первая в 2023 году заготовительная кампания по сбору сена, сенажа и силоса. Обработано 55 тысяч гектаров сенокосов, заготовлено 107 тысяч тонн грубого корма для животных, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Подходят к завершению уборочные работы на полях с многолетними травами, которые идут на заготовку корма для сельскохозяйственных животных. Основная масса — это сенаж, которого уже заготовлено 106 тысяч тонн. Основная уборочная кампания по заготовке кормовых культур стартует в августе», — говорит министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Завершают первую сенокосную кампанию работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Труд» Талицкого района. Они обработали все предназначенные для этого площади.

«Заготовка первой партии сенажа и сена уже почти завершена — ведется сбор скошенного сена с полей. Всего мы обрабатываем более 1,8 тысячи гектаров для производства кормов для животных. В этом году кооператив уже заготовил 1,8 тысячи тонн сенажа, а также 150 тонн сена. Начало следующего сенокоса зависит от погодных условий, ориентировочно вновь выйдем на заготовку кормов в августе», — рассказал руководитель СПК «Труд» Алексей Калугин.

Большую часть сельскохозяйственных работ выполняют с помощью техники, произведенной в Республике Беларусь. Это тракторы, комбайны, прицепные и навесные агрегаты, оборудование для переработки продукции растениеводства и животноводства. Как отмечают уральские аграрии, белорусская техника проста, надежна в эксплуатации и доступна по цене.

Ранее «Областная газета» сообщала, что полмиллиона гектаров земли на Среднем Урале засеяно яровыми культурами.