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Общество
5 июля 2023, 17:35

6 и 7 июля будет перекрыто движение на автодороге P-242 Пермь — Екатеринбург

  Андрей Осенков
Работы продлятся до 2024 года

Если затруднения будут критичными, график работы светофора будет изменен в ручном режиме. Фото: Павел Ворожцов

6 и 7 июля на автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург будет перекрыто движение на путепроводе через железнодорожные пути (200 км). В это время будут монтироваться балки пролетного строения с полным перекрытием движения. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

Время перекрытий:

  • 6 июля с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20 и с 17:00 до 17:20.
  • 7 июля с 09:00 до 09:20, с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20 и с 16:00 до 16:20.

Если затруднения будут критичными, график работы светофора будет изменен в ручном режиме. Схема объезда участка указана на карте.

Фото: Уралуправтодор

Напомним, на трассе продолжается капитальный ремонт на отрезке длиной более 100 километров: с 187 км в Ачитском городском округе до 326 км возле Первоуральска. Работы продлятся до 2024 года.

Ранее «Областная газета» писала, что 22 июля из-за соревнований в Екатеринбурге перекроют часть улиц.

Областная газета Свердловской области

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