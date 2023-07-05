Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале

ГУ МЧС России по Свердловской области призывает жителей Среднего Урала быть осторожными и внимательными. Фото: Павел Ворожцов

5 и 6 июня на территории региона местами ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

ГУ МЧС России по Свердловской области призывает жителей Среднего Урала быть осторожными и внимательными. Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Также отмечается, в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Во время ударов молнии рекомендуется не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы.

В случае стремительного пребывания воды во время поездки на автомобиле покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».