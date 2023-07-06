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Общество
6 июля 2023, 09:51

Около 500 детей из летних лагерей Свердловской области стали участниками проекта «Лето с Общественным советом» от полицейского главка

детские лагеря

Мероприятия в рамках проекта прошли в детских оздоровительных лагерях «Космос» и «Рассветный». Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В рамках проекта «Лето с Общественным советом», который проводится Общественным советом при ГУ МВД России по Свердловской области, около 500 детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях, стали участниками спортивных и познавательно-развлекательных мероприятий от сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

Мероприятия прошли в детских оздоровительных лагерях «Космос» и «Рассветный», которые находятся в Сысертском районе Свердловской области. Основная задача проекта — физическое и духовно-нравственное развитие детей. 

С обращением к детям в лагерях выступил председатель Общественного совета областного полицейского главка Владимир Красильников. Состоялись соревнования по многоборью на гимнастической перекладине «Русский силомер», которые были организованы мастером спорта Игорем Пыжьяновым и заместителем председателя Общественного совета Алексеем Новоселовым. 

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Также воспитанники оздоровительных лагерей приняли участие в викторинах «Правовой марафон» и «Правила дорожного движения». Викторины проводились сотрудниками  правового управления ГУ МВД России по Свердловской области и отделения пропаганды областной Госавтоинспекции. Отмечается, что в ходе викторин дети показали хорошие знания. 

Общественный совет вручил ребятам памятки с правилами дорожного движения, которые важно соблюдать во время прогулок и поездок на велосипедах и самокатах. Победители и активные участники мероприятий получили призы, награды и сладкие подарки от организаторов проекта. 

Проект «Лето с Общественным советом» реализован совместно с медиахолдингом «ФедералПресс». 

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в Свердловской области детские оздоровительные лагеря находятся под контролем сотрудников МЧС России. 

Областная газета Свердловской области

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