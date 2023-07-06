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Общество
6 июля 2023, 09:55

Полицейские призывают жителей Екатеринбурга сообщать о поддельных купюрах

Купюры по 5 000 рублей

Наиболее надежным способом отличить подлинную банкноту от фальшивки является микроперфорация. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга рекомендовала горожанам быть внимательными при совершении покупок в сомнительных торговых точках и на рынках, при заключении сделок с малознакомыми людьми, а также в других подобных ситуациях. Если есть подозрение, что купюра может оказаться фальшивой, но нет возможности проверить ее на месте, необходимо запомнить приметы человека, который ей расплатился, его транспортного средства и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Екатеринбургу, фальшивые банкноты могут попасть в оборот любого предприятия. Причина в довольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки неотличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе. Большинство фальшивых купюр выявляется только в банке.

Сотрудники полиции наиболее надежным способом отличить подлинную банкноту от фальшивки считают микроперфорацию. Если рассматривать оригинальную купюру против света, можно увидеть ее номинал — цифры 5 000, 2 000 или 1 000. Надпись должна быть выполнена ровными, едва заметными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой, а микроперфорация отчетливо прощупывается — это подделка. Также необходимо обращать внимание на магнитную ленту, которая у подделки может деформироваться. Иногда на ее месте заметно, что склеены два листа бумаги.

Отметим, что за попытку сбыть фальшивую купюру предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Видео: пресс-служба УМВД России по городу Екатеринбургу

Ранее «Областная газета» писала, что полиция призывает свердловчан остерегаться псевдоброкеров.

Областная газета Свердловской области

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