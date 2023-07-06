Молодежь Свердловской области может принять участие в акции по борьбе с наркотиками

Цель акции — привлечь внимание молодежи к проблеме употребления наркотиков. Фото: сайт «Молодежь России»

Молодые свердловчане могут стать участниками Всероссийского конкурса видеороликов «Стимул мечты — это сам ты». Онлайн-акция Росмолодежи приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Цель акции — привлечь внимание молодежи к проблеме употребления наркотических и психоактивных веществ, их негативному воздействию на здоровье. По словам организаторов, важно сделать акцент на позитивной альтернативе употреблению наркотиков. Это здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижения в разных сферах.

Участниками конкурса могут стать жители Свердловской области в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо снять видеоролик, посвященный позитивной альтернативе наркотикам. В нем надо рассказать о стимулах для здорового образа жизни или озвучить призыв к отказу от употребления и распространения наркотиков. Видео необходимо разместить на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» или на Яндекс.Диске с хештегами: #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023. Участникам также важно зарегистрироваться на сайте «Молодежь России» и до 10 июля 2023 года включительно оставить заявку на участие в конкурсе «Стимул мечты — это сам ты», прикрепив ссылку на видеоролик. Там же можно узнать о требованиях к параметрам видеоролика.

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