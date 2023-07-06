Качественное лечение и быстрая диагностика

Взрослая поликлиника №2

Поликлинический корпус № 2 Верхнепышминской центральной городской больницы открылся после капремонта стоимостью 42,5 миллиона рублей. Теперь здесь всего за один час можно пройти комплексное обследование организма.

– В поликлинике получают медицинскую помощь более 54 тысяч жителей, в последние годы оба ее корпуса были поэтапно отремонтированы. Это позволило нам дифференцировать функцио­нал зданий. В корпусе № 1 жители проходят диагностику и лечение, в корпусе № 2 созданы все условия для медосмотров и прохождения диспансеризации, – рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Обновленную поликлинику уже посетили 1,9 тысячи жителей, из них более 300 человек прошли комплексное обследование организма.

– Я пришла на диспансеризацию. Порадовалась свежему ремонту, поликлиника стала современной, красивой. Все организовано удобно для людей, и сотрудники всегда готовы прийти на помощь, – поделилась впечатлениями местная жительница Лидия Шишкина.

Капремонт медучреждения проводился в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым для достижения приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение». По этой же программе сейчас ремонтируют взрослую поликлинику Среднеуральска Верхнепышминской ЦГБ для 20 тысяч жителей. Из областного бюджета в 2022–2023 годах на эти цели направлено более 72 миллионов рублей.