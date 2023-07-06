И станет всем светлей

Один из реализованных проектов компании. Фото: пресс-служба компании «Энерго-Арсенал»

«Энерго-Арсенал» – один из лидеров российского рынка светодиодного освещения для улиц, автодорог и производственных предприятий. Продукция компании поставляется практически во все регионы России. По итогам Международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023» подписан контракт на поставку светильников и опор освещения в местный технопарк и на металлургические заводы Узбекистана. Из‑за возросшего спроса на продукцию компания планирует в этом году начать строительство в Екатеринбурге еще одного завода. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 100 миллионов рублей.

«Энерго-Арсенал» была образована в 2007 году и изначально занималась продажей электротехнической, осветительной и кабельной продукции. Но, как говорит генеральный директор Дмитрий Вострецов, поработав так какое-то время, компания приняла решение запустить свое производство. Уже в 2013 году «Энерго-Арсенал» под собственной торговой маркой ITL начал выпускать светодиодные светильники, а с 2017 года – опоры освещения ТМ ITM.

Сегодня линии освещения, которые строят уральские специалисты, уже работают во всех регионах страны. Среди заказчиков – предприятия Автодора, муниципалитеты, промышленные предприятия.

У компании своя проектная служба, отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сервисный центр, собственная светотехническая лаборатория.

– Один из главных стимулов развития для нас – постоянный рост и развитие инфраструктурных проектов внутри страны, – определяет стратегию развития компании Дмитрий Вострецов.

На сегодняшний день у компании две производственные площадки. Одна специализируется на производстве опор и металлоконструкций. Вторая – выпускает светодиодные светильники. Но из-за возросшего спроса на продукцию «Энерго-Арсенал» в этом году планирует начать строительство нового завода, запуск которого позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 100 миллионов рублей.

Подобрать участок для будущего завода, а также воспользоваться мерами господдержки помогает Агентство по привлечению инвестиций региона. – Наша задача – в режиме одного окна оказать исчерпывающую помощь для реализации проекта: от консультаций по разработке стратегии до переговоров с банками и подбора площадки, – говорит директор агентства Михаил Васильев.

В планах компании наладить поставки своей продукции в страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, в перспективе – в Иран и Пакистан.

По словам Дмитрия Вострецова, они практически уверены, что по итогам выставки ИННОПРОМ, которая открывается в Екатеринбурге на следующей неделе, будут подписаны новые контракты.