«Двери Китая открыты для сотрудничества»

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь: «Китай стремится к открытости на высоком уровне, и дверь Китая будет открываться все шире и шире». Фото: Борис Ярков

Проект «Екатеринбург международный» стартовал 4 июля в креативном пространстве «Домна». Он представляет собой цикл мероприятий, призванных познакомить свердловских предпринимателей с особенностями работы на рынках разных стран. Открылся проект обсуждением перспектив сотрудничества с Китаем, в котором приняли участие представители власти и бизнеса, федеральные эксперты. Особую актуальность событию придало участие в нем генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

– На данном этапе китайско-российские отношения являются самыми важными и лучшими среди крупных держав мира, – подчеркнул в своем выступлении Цуй Шаочунь. – С января по май этого года объем китайско-российской торговли достиг 93,8 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 40,7%. Как важный промышленный и экономический центр России Уральский федеральный округ бурно развивает сотрудничество с Китаем. Китай, в свою очередь, уже много лет подряд является крупнейшим торговым партнером УрФО.

С прошлого года, сообщил Цуй Шаочунь, Генконсульством проведена большая работа по установлению контактов с российскими предпринимателями, чтобы помочь им наладить деловые отношения с китайскими компаниями. С этой целью он лично посетил особую экономическую зону «Титановую долину» и некоторые предприятия и убедился, что есть еще много возможностей для развития деловых отношений. По его словам, Генконсульство намерено и дальше усердно работать над продвижением сотрудничества между Екатеринбургом и Китаем на более высокий уровень.

Эту идею поддержал в своем выступлении и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он подчеркнул, что в Екатеринбурге много экспортоориентированных предприятий, много экспортеров. Китай занимает первое место среди зарубежных торговых партнеров, и связи с ним постоянно укрепляются. Сейчас, как сообщил Алексей Орлов, ведутся переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином, которое было прервано из-за пандемии. Это придаст новый импульс как деловым отношениям, так и туризму.

– Во внешнеэкономических отношениях с Китаем заинтересованы компании легкой, пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, – отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. – Но самостоятельно большинство малых и средних предприятий пробиться на внешний рынок не могут. Мы видим растущее число запросов экспортоориентированных компаний на анализ китайского рынка, поиск партнеров в этой стране.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» областной Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), созданный при СОФПП, по запросам предпринимателей проводит анализ рынков, лабораторные исследования и сертификацию продукции, регистрацию товарных знаков, юридическое и таможенное сопровождение контрактов. И это дает результаты. В прошлом году при поддержке ЦПЭ свердловские компании экспортировали в Китай металлические изделия для дорожного строительства, мед и полезные сладости, приборы и датчики, семена льна и другие товары – всего на 1,8 млн долларов.

Важную роль в развитии сотрудничества между Свердловской областью и Китаем, по мнению экспертов, сыграет и седьмая российско-китайская ЭКСПО, которая откроется на следующей неделе в Екатеринбурге. Под экспозицию китайских товаров на площадке международной промышленной выставки ­«ИННО­­ПРОМ» отведен весь 4-й павильон площадью 10 тыс. кв.м – это исторический рекорд.

– Масштаб китайской делегации огромен: в ЭКСПО примут участие свыше десяти правительственных делегаций и большое количество бизнес-делегаций, – сообщил Цуй Шаочунь. – Экспонаты представляют современное сельское хозяйство, местное и промышленное сотрудничество, качественное потребление и т. д. Они охватывают восемь ключевых направлений китайско-российской экономики.

В ходе ЭКСПО, по словам генконсула, cостоится множество мероприятий, на которых будут обсуждаться вопросы, важные для развития двусторонних экономических отношений. Это и Третий российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, и ярмарка торгово-­экономического сотрудничества между провинциями Гуандун, Хэйлунцзян и Свердловской областью. Пройдут на ЭКСПО панельная дискуссия «Российско-китайское торговое и инвестиционное сотрудничество в новую эпоху», круглый стол «Развитие городской среды», сессия «Между­народное молодежное бизнес-сотрудничество: результаты и лучшие практики России и Китая», презентация программы «Мade in Russia» – партнерская сеть в КНР, а также российско-китайская (Ляонин) конференция по обмену опытом в торгово-экономическом сотрудничестве. Состоятся в рамках ЭКСПО третий созыв заседания Ассоциации научно-технического сотрудничества России и Китая и семинар по научно-техническому инновационному сотрудничеству КНР и России.

Обращаясь к свердловским предпринимателям, собравшимся в «Домне», Цуй Шаочунь отметил:

– Участие в ЭКСПО примут посол Китая в Российской Федерации и руководители нескольких китайских провинций. На мой взгляд, общение – лучший способ эффективного установления сотрудничества. ЭКСПО представляет собой хорошую платформу для живого общения и прямого контакта между российскими и китайскими деловыми представителями и поможет вам получить глубокое понимание потребностей обеих сторон для поиска возможностей сотрудничества. Генконсульство искренне приветствует всех желающих принять участие в Седьмом китайско-российском ЭКСПО. Ваше участие придаст новый импульс местному сотрудничеству между двумя странами.