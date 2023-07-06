Партия переходит в эндшпиль

Сегодня здание находится в аварийном состоянии. Фото: Полина Зиновеьва

Старинное здание в центре Екатеринбурга (на пересечении улиц Малышева и Горького), где будет размещена Уральская шахматная академия, начнут реконструировать уже на следующей неделе. Об этом стало известно вчера, 5 июля, во время визита на объект областного министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта.

Дом мещанина Рукавишникова, построенный во второй половине XIX века, был передан шахматистам в августе 2019 года по решению губернатора ­Евгения Куйвашева. За прошедшие четыре года был разработан проект, проведена госэкспертиза, определен исполнитель работ...

Реконструкцию здания будет вести компания «Юнивест-строй». Ее директор ­Николай Юдин вчера заявил:

– Мы ждем последние документы. Поскольку этот дом – объект культурного наследия, нам надо получить разрешение на работы от Управления охраны памятников. Это произойдет до конца текущей недели.

Компания «Юнивест-строй» существует уже 10 лет. Она занималась реконструкцией многих знаковых объектов Екатеринбурга (например, оперного и кукольного театров). Леонид Рапопорт назвал подрядчика «внятным, понятным» и добавил:

– Как я только что узнал, директор компании сам играет в шахматы. Так что, думаю, в это здание он вложит всю душу.

Работы на объекте предстоит много: здание несколько последних лет пустовало и сегодня находится в аварийном состоянии. Министра и его спутников, осматривающих внутренние помещения, то и дело предупреждали: «Осторожно, можно провалиться».

Затраты на реконструкцию составят 212 миллионов рублей (первоначально предполагалось, что хватит 150 миллионов). Средства поступят из областного бюджета и от владельца компании «Сима-ленд» Андрея Симановского (который, кроме всего прочего, является президентом Федерации шахмат Свердловской области).

– Это знаковый проект не только для Екатеринбурга, но и для всей страны, – сказал Леонид Рапопорт. – Это будет место и для встреч любителей шахмат, и для обучения (здесь будут заниматься 300 детей), и для проведения крупных турниров. Уверен, что этот объект станет украшением города.

Завершить реконструкцию предполагается через полтора года.