Спортсмены Свердловской области завоевывают первые медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

На сегодняшний день более 180 спортсменов соревнуются за кубок победителя и путевку на чемпионат России. Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

В Тюмени начались межрегиональные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. На сегодняшний день более 180 спортсменов соревнуются за кубок победителя и путевку на чемпионат России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В первый день соревнований команды демонстрировали свои навыки в этапе «Пожарная эстафета». Отмечается, что свердловские спортсмены с самого начала показали высокие результаты. Серебро забрала свердловчанка Карина Бочкарева, а бронзовую медаль завоевала Виктория Цвид.

Также команды приняли участие в соревнованиях по двоеборью, которые состоят из прохождения 100-метровой полосы с препятствиями и подъема по штурмовой лестнице в окно учебной башни. В ближайшие дни соревнований спортсмены вновь покажут свое мастерство в соревновании «Штурмовая лестница».

Ранее «Областная газета» рассказывала, что свердловчане отлично выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам с трамплина на лыжах.