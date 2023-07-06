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Общество
6 июля 2023, 11:20

Спортсмены Свердловской области завоевывают первые медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

соревнования

На сегодняшний день более 180 спортсменов соревнуются за кубок победителя и путевку на чемпионат России. Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

В Тюмени начались межрегиональные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. На сегодняшний день более 180 спортсменов соревнуются за кубок победителя и путевку на чемпионат России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

В первый день соревнований команды демонстрировали свои навыки в этапе «Пожарная эстафета». Отмечается, что свердловские спортсмены с самого начала показали высокие результаты. Серебро забрала свердловчанка Карина Бочкарева, а бронзовую медаль завоевала Виктория Цвид.

Также команды приняли участие в соревнованиях по двоеборью, которые состоят из прохождения 100-метровой полосы с препятствиями и подъема по штурмовой лестнице в окно учебной башни. В ближайшие дни соревнований спортсмены вновь покажут свое мастерство в соревновании «Штурмовая лестница». 

Ранее «Областная газета» рассказывала, что свердловчане отлично выступили на всероссийских соревнованиях по прыжкам с трамплина на лыжах. 

Областная газета Свердловской области

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