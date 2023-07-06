Темы дня

Общество
6 июля 2023, 11:43

В Екатеринбурге в выходные пройдет фестиваль на воде «300+300»

Лодка «Дракон»

Сюрпризом для зрителей станет гордость флотилии — лодка класса «Дракон». Фото: пресс-служба УрГУПС

В акватории Исети 9 июля в 14:00 в районе студенческого городка Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) на улице Колмогорова, 66 пройдет фестиваль на воде «300+300». Он посвящен юбилею двух городов — Екатеринбурга и Перми.

«Сюрпризом для зрителей станет гордость флотилии — лодка класса "Дракон", в которой помещается более 20 спортсменов. Команда гребцов покажет ее во всей красе и в буквальном смысле раздраконит публику. Еще одной визитной карточкой фестиваля станет гонка на байдарках и САП-бордах», — говорится в сообщении пресс-службы УрГУПС.

В мероприятии примут участие студенты-спортсмены двух транспортных вузов — УрГУПС и Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

В программе фестиваля также показательные выступления, развлекательная программа, номера творческих коллективов, награждение победителей гребных регат.

Ранее «Областная газета» писала, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 300-летию Екатеринбурга.

Еще по теме:

  • Первые открытки в серии «С наилучшими пожеланиями из Свердловской области!» выпущены в обращение
  • К 300-летию Екатеринбурга энергетики благоустроят парк на улице Чкалова

Сюжет

Екатеринбургу - 300 лет
Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2023, 12:13 / Общество
За сутки в Свердловской области ликвидированы четыре возгорания
06.07.2023, 11:43 / Общество
В Екатеринбурге в выходные пройдет фестиваль на воде «300+300»
06.07.2023, 11:20 / Общество
Спортсмены Свердловской области завоевывают первые медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
06.07.2023, 11:12 / Общество
В Екатеринбурге состоялся конгресс врачей с участием представителей 100 городов мира
06.07.2023, 11:04 / Общество
Евгений Куйвашев оценил эффект от проведения ИННОПРОМ в 500 миллиардов рублей