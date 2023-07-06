В Екатеринбурге в выходные пройдет фестиваль на воде «300+300»

Сюрпризом для зрителей станет гордость флотилии — лодка класса «Дракон». Фото: пресс-служба УрГУПС

В акватории Исети 9 июля в 14:00 в районе студенческого городка Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) на улице Колмогорова, 66 пройдет фестиваль на воде «300+300». Он посвящен юбилею двух городов — Екатеринбурга и Перми.

«Сюрпризом для зрителей станет гордость флотилии — лодка класса "Дракон", в которой помещается более 20 спортсменов. Команда гребцов покажет ее во всей красе и в буквальном смысле раздраконит публику. Еще одной визитной карточкой фестиваля станет гонка на байдарках и САП-бордах», — говорится в сообщении пресс-службы УрГУПС.

В мероприятии примут участие студенты-спортсмены двух транспортных вузов — УрГУПС и Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

В программе фестиваля также показательные выступления, развлекательная программа, номера творческих коллективов, награждение победителей гребных регат.

Ранее «Областная газета» писала, что Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 300-летию Екатеринбурга.

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