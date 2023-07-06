Темы дня

Общество
6 июля 2023, 12:42

Финал всероссийского чемпионата железнодорожников состоится в Екатеринбурге

Детская железная дорога в парке Маяковского

Одной из площадок станет детская железная дорога в парке Маяковского. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с 17 по 21 июля 2023 года пройдет финал Всероссийского чемпионата профессионалов ОАО «РЖД». В нем примут участие более 2 тысяч железнодорожников, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

За звание лучших в 40 компетенциях будут соревноваться специалисты из 21 филиала и подразделения РЖД. В числе испытаний: маневровая работа на поезде, техническое обслуживание и ремонт контактной сети, управление вилочным погрузчиком, организация сортировочного процесса, работа в сетевом и системном администрировании.

Екатеринбург стал местом проведения финальных соревнований благодаря большому техническому и интеллектуальному потенциалу транспортного комплекса. Соревнования пройдут на станциях Екатеринбург-Пассажирский и Шарташ, на детской железной дороге, во Дворце культуры железнодорожников.

Центральной площадкой чемпионата станет локомотивное депо на станции Екатеринбург-Пассажирский. По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, его возможности позволяют провести в одном месте теоретическую и практическую часть соревнований.

На станции Шарташ состоятся соревнования в 7 компетенциях, которые позволят продемонстрировать слаженную командную работу: взаимодействие при организации перевозочного процесса дежурного по станции, машиниста локомотива, осмотрщика-ремонтника вагонов, составителя поездов, электромонтеров контактной сети, бригадира и монтеров пути.

На детской железной дороге в парке Маяковского юные железнодорожники со всей страны будут состязаться в организации эксплуатационной работы железнодорожной станции, обслуживании и ремонте вагонов, управлении локомотивом.

Горожане смогут лично наблюдать за выступлениями профессионалов. Также запланирована онлайн-трансляция.

В дополнение к масштабному профессиональному турниру в городе пройдет множество мероприятий для тех, кто интересуется железнодорожной отраслью. Организаторы подготовили тренинги и мастер-классы от преподавателей университета и руководителей РЖД, а также экскурсии на крупные железнодорожные предприятия. С подробной программой можно ознакомиться на сайте чемпионата.

Ранее «Областная газета» писала, что ретропоезд «Уральский экспресс» будет курсировать в дни ИННОПРОМа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2023, 18:37 / Общество
В Правительстве России оценили подготовительные работы по возведению кампусов мирового уровня на базе УрФУ
06.07.2023, 18:10 / Общество
Аттестаты об основном и среднем общем образовании получили воспитанники Кировградской школы-колонии
06.07.2023, 17:41 / Общество
Свердловская киностудия запустила экскурсию «Город как съемочная площадка» по Екатеринбургу
06.07.2023, 17:17 / Общество
Профессиональной переподготовкой участников СВО займется Уральский филиал Президентской академии
06.07.2023, 16:57 / Общество
2,5 тысячи маммографий в год сможет делать Нижнетагильская городская больница благодаря новому оборудованию