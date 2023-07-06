По белорусским дорогам — к ИННОПРОМу

Менее чем через неделю в Екатеринбурге откроется XIII Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Впервые страной-партнером мероприятия стала Республика Беларусь. Накануне открытия ИННОПРОМа корреспондент «Областной газеты» Борис Ярков побывал в этой стране и делится своими впечатлениями от поездки. Первая путевая заметка посвящена дорогам республики.
Практически всегда после возвращения из дальней поездки друзья задают один и тот же вопрос — что бросается в глаза в первые дни пребывания в том или ином регионе, той или иной стране. Относительно Белоруссии я отвечаю однозначно: отсутствие автомобильных пробок в мегаполисах и на оживленных международных трассах.
Объяснение этого парадокса, наверное, кроется в том, что улицы в том же Минске очень широкие по сравнению с Екатеринбургом. После Великой Отечественной войны город был восстановлен практически с нуля, и дальновидные градостроители спроектировали прямые и просторные магистрали. И, вероятно, количество автомобилей на жителей мегаполисов Белоруссии меньше, чем в России.
Еще один фактор — в Минске есть три (!) кольцевые автотрассы.
И все-таки я увидел в Белоруссии автомобильную пробку длиной в несколько километров. Это очередь из фур, стоящих в ожидании перехода границы с Польшей в районе Бреста.
Международные автомагистрали в Белоруссии по качеству покрытия не уступают российским. Разрешенная скорость на таких трассах — 120 километров в час для легковых машин и 100 километров в час для грузовых.
И еще запомнились дороги в Беловежской пуще. Они проложены прямо по заповедной территории. Их общая протяженность — более 300 километров. По рассказам гидов, еще в Первую мировую войну пришедшие сюда немцы стали активно вырубать леса в пуще. Для вывоза древесины они прорубили просеки, по которым сейчас и проложены автомобильные дороги.