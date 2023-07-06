Заявку Евгения Куйвашева на создание нового кластера в рамках «Профессионалитета» одобрило Минпросвещения России

Уже больше года в регионе действуют 4 кластера. Из них 3 в металлургической отрасли и 1 в машиностроительной. Фото: Полина Зиновьева

Министерство просвещения России одобрило заявку Свердловской области на федеральное финансирование нового образовательного центра в рамках проекта «Профессионалитет». На условиях софинансирования 89 миллионов рублей направят на развитие кластера «Правоохранительная сфера и управление». Заявка была направлена по решению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Новый кластер системы среднего профессионального образования появится в Свердловской области в 2024 году. Цели проекта «Профессионалитет» соответствуют приоритетам нацпроекта «Образование».

10 колледжей и техникумов станут участниками образовательного проекта в правоохранительной и управленческой сферах. Учебно-производственной базой нового кластера станет Екатеринбургский экономико-технологический колледж.

Из федерального бюджета на развитие учреждения планируется направить 60,5 миллиона рублей, 23 миллиона будет выделено регионом и 5,5 миллиона добавит сам колледж.

«Свердловская область последовательно расширяет свое присутствие в проекте «Профессионалитет». У нас уже успешно действуют сильные кластеры внутри промышленной и металлургической отраслей, готовится к открытию — в сфере строительства. И вот мы создаем очередной кластер, не связанный с реальной экономикой. Все вместе это обеспечивает баланс в подготовке специалистов для всего рынка труда по новым инновационным методам», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Отмечается, что в объявленный Президентом России Владимиром Путиным Год педагога и наставника Минпросвещения России утвердило создание трех кластеров в сферах педагогики, туризма и услуг в Свердловской области.

Свердловская область включилась в федеральную образовательную программу «Профессионалитет» по инициативе Евгения Куйвашева в 2022 году.

Уже больше года в регионе действуют 4 кластера. Из них 3 в металлургической отрасли и 1 в машиностроительной. В сентябре 2023 года в Свердловской области будет запущен строительный кластер.

Образовательная программа «Профессионалитет» — это практическая подготовка специалистов под запрос конкретного предприятия или организации. Учебно-производственные центры здесь развиваются при участии предприятий, которые являются основными заказчиками рабочих кадров.

Ожидается, что в 2023 году в рамках программы «Профессионалитет» уральские колледжи примут более 2 тысяч абитуриентов для подготовки к работе на ведущих уральских предприятиях.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что первый учебный год по программам «Профессионалитета» в регионе завершили 1 600 студентов.