В Свердловской области запущена онлайн-витрина для предпринимателей и самозанятых креативных индустрий

Онлайн-витрину креативного кластера «Домна» запустил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Фото: Алексей Кунилов

Власти Среднего Урала поддержат самозанятых и предпринимателей в продвижении товаров. В Свердловской области стартовал прием заявок на онлайн-витрину креативного кластера «Домна», которую запустил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Работа онлайн-витрины будет реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Благодаря вниманию губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области с 2016 года доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса в общей численности работающих стабильно превышает среднероссийский показатель. У нас системно снижается административная нагрузка на предпринимателей, расширяется доступ к финансовой поддержке, постоянно появляются современные инструменты помощи. Новый сервис позволит предпринимателям и самозанятым разместить свои товары бесплатно на площадке, которая, мы надеемся, будет пользоваться популярностью у жителей области и за ее пределами», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В разделе «Витрина товаров» на сайте Domna.pro можно заявить свои товары для размещения, выбрав опцию «Предложить свой товар». Далее автор заявки будет переадресован в личный кабинет, который позволит добавлять товары на витрину «Домны».

Для работы с личным кабинетом необходимо в нем зарегистрироваться. Там можно составить описание бренда, добавить данные о своем сайте и социальных сетях, прикрепить фотографии товаров, а также отслеживать поступающие заявки.

«Сейчас запущена пилотная версия сервиса, но уже сегодня предприниматели могут подать свои заявки и стать первыми участниками витрины. Также мы рассматриваем возможность в перспективе расширить сервис для тех, кто предоставляет какие-либо услуги. Витрина — это мостик между покупателем и продавцом: для покупки товара сервис будет перенаправлять на сайт или соцсеть с функцией продажи выбранного товара», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

СОФПП принимает заявки от представителей креативных индустрий: производителей одежды, посуды, украшений, предметов интерьера, художественных товаров и других. Размещение товаров будет происходить после модерации администраторами сайта.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в Екатеринбурге начала работать вторая очередь креативного кластера «Домна».