Свердловская киностудия запустила экскурсию «Город как съемочная площадка» по Екатеринбургу

Кинопрогулки будут проходить все лето по субботам. Фото: Борис Ярков

С 15 июля жители и гости Екатеринбурга смогут посетить экскурсию «Город как съемочная площадка». На пешеходной прогулке экскурсоводы покажут, в каких точках уральской столицы снимались фильмы регионального производства. В программе экскурсии 15 локаций, 26 фильмов и почти 3 часа кинопутешествия, рассказали в пресс-службе Свердловской киностудии.

Кинопрогулки будут проходить все лето по субботам. Первая экскурсия запланирована на 12:00 15 июля. Маршрут экскурсии — почти 5,5 километра — пройдет от киностудии через Сити-центр, «Городок чекистов», Дом печати, Харитоновский парк и другие кинолокации до набережной Рабочей Молодежи.

Экскурсантам расскажут о классике уральского кино и новых фильмах Свердловской киностудии. Также можно будет принять участие в музыкальной викторине и интерактивной «угадайке».

Фото: Борис Ярков

Отмечается, что на киностудии было снято более 200 фильмов, поэтому не все локации попали в трехчасовую экскурсию. К таким относятся, например, Дом Метенкова, Литературный квартал и Екатеринбургский Главпочтамт.

Приобрести билет на экскурсию можно на сайте Свердловской киностудии.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в столице Урала состоялось заседание Свердловской кинокомиссии.