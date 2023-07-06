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Общество
6 июля 2023, 17:41

Свердловская киностудия запустила экскурсию «Город как съемочная площадка» по Екатеринбургу

Киностудия

Кинопрогулки будут проходить все лето по субботам. Фото: Борис Ярков

С 15 июля жители и гости Екатеринбурга смогут посетить экскурсию «Город как съемочная площадка». На пешеходной прогулке экскурсоводы покажут, в каких точках уральской столицы снимались фильмы регионального производства. В программе экскурсии 15 локаций, 26 фильмов и почти 3 часа кинопутешествия, рассказали в пресс-службе Свердловской киностудии. 

Кинопрогулки будут проходить все лето по субботам. Первая экскурсия запланирована на 12:00 15 июля. Маршрут экскурсии — почти 5,5 километра — пройдет от киностудии через Сити-центр, «Городок чекистов», Дом печати, Харитоновский парк и другие кинолокации до набережной Рабочей Молодежи. 

Экскурсантам расскажут о классике уральского кино и новых фильмах Свердловской киностудии. Также можно будет принять участие в музыкальной викторине и интерактивной «угадайке».

Фото: Борис Ярков

Отмечается, что на киностудии было снято более 200 фильмов, поэтому не все локации попали в трехчасовую экскурсию. К таким относятся, например, Дом Метенкова, Литературный квартал и Екатеринбургский Главпочтамт. 

Приобрести билет на экскурсию можно на сайте Свердловской киностудии. 

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в столице Урала состоялось заседание Свердловской кинокомиссии. 

Областная газета Свердловской области

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