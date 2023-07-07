Подросткам, которые отравились этанолом в Первоуральске, оказана вся необходимая медицинская помощь

Подросткам, которые отравились в Первоуральске, оказана необходимая медицинская помощь. Фото: Алексей Кунилов

В педиатрическом отделении детской городской больницы Первоуральска находятся 10 подростков. Они поступили в медучреждение с отравлением алкоголем. Сейчас им оказана вся необходимая медицинская помощь.

«В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Медики добавили, что у 7 человек в биологических жидкостях был обнаружен этанол в различной концентрации. По данным на утро сегодняшнего дня, состояние пациентов удовлетворительное. Дети будут выписаны домой при полной нормализации состояния.

Напомним, в Первоуральске вечером 6 июля дети отравились алкоголем.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение.