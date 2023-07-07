В больнице Екатеринбурга внедрили новую систему идентификации с помощью сигнальных браслетов

Цветное кодирование браслетов помогает быстро идентифицировать пациента, которому нужна помощь, и назначить ему необходимые обследования, анализы или транспортировки. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Новую систему идентификации пациента с помощью сигнальных браслетов внедрили в родильном доме городской клинической больницы № 14 Екатеринбурга. Система поможет врачам быстро ориентироваться в наиболее значимых показателях состояния здоровья будущей мамы и оказывать ей необходимую медицинскую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Защита здоровья беременных женщин и новорожденных является приоритетом для уральских врачей и профильным направлением федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

Новые браслеты будут отличаться цветовыми «маркерами». Браслет желтого цвета даст врачам понять, что у пациентки когда-либо наблюдались аллергические реакции. Те, у кого есть показания к экстренной помощи, остаются под особым контролем специалистов благодаря сигнальному красному браслету. Белый браслет наденут роженицы, которые не имеют жалоб и особых показаний.

«Здоровье будущего ребенка напрямую зависит от здоровья матери и от того, как проходили роды. Именно сигнальные цветовые браслеты помогают нам определить группы риска еще на этапе поступления роженицы в стационар», — отметила старшая акушерка по инфекционному контролю ГКБ № 14 Камила Хаертдинова.

Цветное кодирование браслетов помогает быстро идентифицировать пациента, которому нужна помощь, и назначить ему необходимые обследования, анализы или транспортировки. Помимо цветовых отличий на каждом браслете есть индивидуальные данные пациентки. Так система позволит исключить любые ошибки, связанные с идентификацией. Отмечается, что это особенно важно во время большого потока пациентов и интенсивной работы медицинского персонала.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что 2,5 тысячи маммографий в год сможет делать Нижнетагильская городская больница благодаря новому оборудованию.

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