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Общество
7 июля 2023, 11:10

Госдума предложила упростить продажу квартир, купленных на средства маткапитала

ипотека

Новый закон позволит семьям продавать недвижимость, приобретенную с использованием госвыплаты, до полного погашения ипотечного кредита. Фото: Алексей Кунилов

В Государственную думу внесен законопроект об упрощении продажи квартир, которые куплены с использованием материнского капитала. Новый закон позволит семьям продавать недвижимость, приобретенную с использованием госвыплаты, до полного погашения ипотечного кредита. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что сегодня продажа таких квартир осложнена тем, что владелец, который сделал взнос в ипотеке с помощью маткапитала, должен сначала погасить ипотеку, наделить членов семьи долями в жилом помещении и только после этого продавать свое жилье. Более того, продать квартиру с детскими долями можно только с разрешения органов опеки — этот этап также осложняет сделку.

«В большинстве случаев покупатели отказываются приобретать квартиры, купленные за счет маткапиталов. Предложенный законопроект дает возможность перенести обязательства о наделении долями на вновь приобретенное жилье. Тем самым не ущемляются права несовершеннолетних, а граждане получают возможность обменять одно жилье на другое без потери в цене и улучшить жилищные условия. Кроме того, законопроект уточняет обязательство по оформлению приобретенного с использованием маткапитала жилья в общую собственность», — отметила один из соавторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Документ законопроекта опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что свердловчане стали чаще направлять материнский капитал на обучение детей. 

Областная газета Свердловской области

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