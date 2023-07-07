Медицинское оборудование за 160 миллионов рублей ввели в эксплуатацию в Нижнем Тагиле для борьбы с онкологией

В Нижнетагильском филиале областного онкодиспансера установлен современный линейный ускоритель. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мощная магнитно-резонансная диагностическая система и линейный ускоритель для проведения лучевой терапии введены в работу в Нижнетагильском филиале Свердловского областного онкологического диспансера (СООД). Новое оборудование поможет жителям Горнозаводского округа бороться с онкозаболеваниями, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Современное оборудование стоимостью более 160 миллионов рублей закуплено по национальному проекту «Здравоохранение».

Новые мощности для диагностики и лечения опухолей позволят увеличить количество МРТ-исследований для жителей Горнозаводского округа до 15 тысяч. Число сеансов лучевой терапии вырастет до 7 тысяч.

«Раньше для прохождения высокоточной магнитно-резонансной диагностики ежегодно около 6 тысяч пациентов из Нижнего Тагила и ближайших населенных пунктов были вынуждены ездить в Екатеринбург в основной корпус областного онкодиспансера. Запуск в работу нового аппарата в филиале СООД позволит проводить необходимые исследования для этих пациентов рядом с домом», — пояснил главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах.

Новое оборудование позволяет проводить диагностику опухолевых патологий любых локализаций: органов брюшной полости, малого таза, печени, прямой кишки, головного мозга, а также метастазов злокачественных опухолей.

Также есть возможность проведения динамических исследований в процессе лечения. Томограф с широким проемом позволит снизить частоту отказов пациентов с клаустрофобией от исследований. Аппарат снабжен полным набором необходимых катушек и программным обеспечением, ориентированным на онкопатологии.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме того, в Нижнетагильском филиале областного онкодиспансера установлен современный линейный ускоритель. Он предназначен для проведения дистанционной лучевой терапии пациентам со злокачественными образованиями. Ускоритель поможет достигать высокой точности подведения дозы к мишени облучения и снижать лучевую нагрузку на окружающие здоровые ткани. Это повысит эффективность противоопухолевого лечения и качество жизни пациентов.

Раньше жителям Горнозаводского округа приходилось ездить в Екатеринбург, чтобы получить такое современное радиотерапевтическое лечение.

«В Свердловской области с 2019 года успешно реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его главная цель — снижение смертности от злокачественных новообразований, поэтому ранней диагностике опухолей врачи уделяют особое внимание. В результате с 2019 года доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась с 54,6 до 58%», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Отмечается, что еще два новых линейных ускорителя установили в Екатеринбурге: в основном корпусе Свердловского областного онкологического диспансера на Соболева, 29 и в корпусе на Комсомольской, 11.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в больнице Екатеринбурга внедрили новую систему идентификации с помощью сигнальных браслетов.