Проекты по развитию агротуризма в Свердловской области получили поддержку губернатора Евгения Куйвашева

В 2024 году в Свердловской области гранты на развитие сельского туризма получат 5 сельхозпроизводителей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Гранты на реализацию проектов агротуризма в регионе впервые получат свердловские аграрии благодаря решению Евгения Куйвашева. В общей сложности на развитие и поддержку сельского туризма на Среднем Урале будет направлено порядка 60 миллионов рублей в этом году.

Как сообщает департамент информационной политики региона, грантовые средства предоставляются на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства по направлению «Агротуризм». Также предусмотрены вложения личных средств самих организаторов проекта. Кроме того, главой региона принято решение запланировать на мероприятия по развитию сельского туризма, заявленные на 2024 год, более 13 миллионов рублей. Таким образом, уральские аграрии смогут привлечь в Свердловскую область более 30 миллионов рублей федеральных средств в этом году. А общий объем личного финансового участия в реализации инициатив превысит 15 миллионов рублей.

В итоге к основным направлениям государственной поддержки сельхозпроизводителей в регионе добавилась поддержка и развитие сельского туризма, что обеспечит рост объема производства, а также уровня заработной платы людей, занятых в сельском хозяйстве.

Планируется, что в 2024 году в Свердловской области гранты получат 5 сельхозпроизводителей. Кто именно это будет и в каком объеме получат средства — определят с помощью конкурсного отбора, который проведет Министерство сельского хозяйства России.

Напомним, в Свердловской области федеральный сельхозпроизводитель проинвестирует строительство тепличного комплекса.

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