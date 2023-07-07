Строители с опережением графика ремонтируют самые загруженные участки дорог на Среднем Урале

Строители оперативно ремонтируют те участки дорог, которые особенно загружены летом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строители завершили первые ремонты региональных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Обновленные участки уже введены в эксплуатацию.

По данным департамента информационной политики региона, уже отремонтировано 19 километров на дорогах Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда и Арамиль — Андреевка.

«К экватору дорожно-строительного сезона мы подошли с хорошими результатами. Работы проводятся по графику. На некоторых объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идем даже с его опережением. Сейчас важно сохранить и нарастить набранный темп», — говорит первый заместитель начальника — главный инженер Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Отремонтированная в срок дорога Арамиль — Андреевка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Оперативность работ особенно важна на самых загруженных участках, по которым жители и гости региона массово едут к местам летнего отдыха и туристическим объектам.

Так, завершен капитальный ремонт 10-километрового отрезка автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда на участке с 127-го по 137-й километры. Дорожники расширили проезжую часть почти до 8 метров. Перед эксплуатацией строители провели все необходимые испытания.

Новое покрытие и разметка дороги Камышлов — Тавда. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Качество ремонта уже смогут оценить гости и участники Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа.

Также дорожники с опережением графика на 2 месяца отремонтировали 6 километров дороги Арамиль — Андреевка на территории Арамильского и Сысертского городских округов. Здесь обновлено 57,8 тысячи квадратных метров полотна автодороги и отремонтирована водопропускная труба. Досрочное окончание ремонта стало настоящим подарком для дачников, имеющих сады в этом районе.

Окончены работы на подъезде к железнодорожной станции Кольцово от федеральной трассы «Урал». Строители отремонтировали участок протяженностью более 3 километров, а также заездные карманы, посадочные площадки и водопропускные трубы. На обновленное полотно дорожники нанесли современную разметку термопластиком со светоотражающими элементами. Как и другие обновленные участки, дорога к станции Кольцово крайне загружена в летний сезон. Она ведет к популярным местам отдыха, обеспечивает проезд к ЕКАД и железной дороге. К тому же, эта дорога служит альтернативным подъездом к Екатеринбургу в обход загруженной трассы «Урал».

Отметим, к началу июля в Свердловской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» уложено 388 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Всего в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяженностью 18,8 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — 5 участков улиц протяженностью 5,4 километра.

Напомним, в этом году на восьми участках свердловских дорог появятся детекторы транспортного потока.

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