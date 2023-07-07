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Общество
7 июля 2023, 12:15

Строители с опережением графика ремонтируют самые загруженные участки дорог на Среднем Урале

  Олеся Касперович
Уже отремонтировано 19 километров дорог Свердловской области по нацпроекту

Строители оперативно ремонтируют те участки дорог, которые особенно загружены летом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строители завершили первые ремонты региональных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Обновленные участки уже введены в эксплуатацию.

По данным департамента информационной политики региона, уже отремонтировано 19 километров на дорогах Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда и Арамиль — Андреевка.

«К экватору дорожно-строительного сезона мы подошли с хорошими результатами. Работы проводятся по графику. На некоторых объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идем даже с его опережением. Сейчас важно сохранить и нарастить набранный темп», — говорит первый заместитель начальника — главный инженер Управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

Отремонтированная в срок дорога Арамиль — Андреевка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Оперативность работ особенно важна на самых загруженных участках, по которым жители и гости региона массово едут к местам летнего отдыха и туристическим объектам.

Так, завершен капитальный ремонт 10-километрового отрезка автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда на участке с 127-го по 137-й километры. Дорожники расширили проезжую часть почти до 8 метров. Перед эксплуатацией строители провели все необходимые испытания.

Новое покрытие и разметка дороги Камышлов — Тавда. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Качество ремонта уже смогут оценить гости и участники Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа.

Также дорожники с опережением графика на 2 месяца отремонтировали 6 километров дороги Арамиль — Андреевка на территории Арамильского и Сысертского городских округов. Здесь обновлено 57,8 тысячи квадратных метров полотна автодороги и отремонтирована водопропускная труба. Досрочное окончание ремонта стало настоящим подарком для дачников, имеющих сады в этом районе.

Окончены работы на подъезде к железнодорожной станции Кольцово от федеральной трассы «Урал». Строители отремонтировали участок протяженностью более 3 километров, а также заездные карманы, посадочные площадки и водопропускные трубы. На обновленное полотно дорожники нанесли современную разметку термопластиком со светоотражающими элементами. Как и другие обновленные участки, дорога к станции Кольцово крайне загружена в летний сезон. Она ведет к популярным местам отдыха, обеспечивает проезд к ЕКАД и железной дороге. К тому же, эта дорога служит альтернативным подъездом к Екатеринбургу в обход загруженной трассы «Урал».

Отметим, к началу июля в Свердловской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» уложено 388 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Всего в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 121 километр региональных автомобильных дорог. В Екатеринбурге по нацпроекту отремонтируют 19 участков улиц протяженностью 18,8 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках, а в Нижнем Тагиле — 5 участков улиц протяженностью 5,4 километра.

Напомним, в этом году на восьми участках свердловских дорог появятся детекторы транспортного потока.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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