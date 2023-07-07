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7 июля 2023, 14:32

Евгений Куйвашев определил дату праздника поисковиков в Свердловской области

Куйвашев

Евгений Куйвашев утвердил изменения в указ «О праздниках Свердловской области». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил дату Дня поисковика. Праздник будет отмечаться в третью субботу ноября, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. 

Евгений Куйвашев утвердил изменения в указ «О праздниках Свердловской области». Соответствующий документ в ближайшие дни будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. 

«Поисковое движение в Свердловской области развивается, набирает обороты, и это правильно. Наша святая обязанность — поддерживать такое важное и такое нужное начинание», — заявил ранее Евгений Куйвашев.

На сегодняшний день в Свердловской области насчитывается 58 поисковых организаций, в которых участвуют свыше 1,2 тысячи человек. В ходе экспедиций в прошлом году уральским поисковикам удалось найти три десятка медальонов и личных вещей, принадлежавших без вести пропавшим солдатам в годы Великой Отечественной войны.

В 2023 году местные поисковики отправятся в экспедиции в Ленинградскую, Волгоградскую, Смоленскую, Новгородскую, Московскую, Орловскую области.

Кроме того, поисковые отряды вновь будут работать в Тверской области. Там в феврале 1942 года под Мончалово в ходе Ржевской битвы погибла 365-я уральская стрелковая дивизия. Сегодня восстановлен весь ее боевой путь, вышла книга «Память о бессмертии», основанная на письмах, документах и воспоминаниях фронтовиков.

Годом ранее при поддержке Евгения Куйвашева группа свердловских поисковиков смогла провести работы на месте гибели воинов 375-й уральской стрелковой дивизии — в районе ныне несуществующего села Максимовское в Тверской области. В ходе экспедиции удалось найти 10 медальонов и 3 именные вещи, принадлежавшие бойцам дивизии.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что ветерану Великой Отечественной войны из Верхней Пышмы вручена памятная медаль. 

Областная газета Свердловской области

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