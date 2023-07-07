В число самых необычных маршрутов доставки Почты России вошли два населенных пункта Свердловской области

Почта России доставляет пенсии и товары первой необходимости в такие населенные пункты, куда не ведет ни одна дорога. Фото: пресс-служба Макрорегиона Урал АО «Почта России»

Ко Дню Российской Почты, который работники отрасли празднуют 9 июля, компания подготовила подборку необычных, сложных и интересных маршрутов в разных частях страны. Маршрут доставки корреспонденции и грузов Почтой России в поселок Ликино и деревню Шантальскую Гаринского района вошел в число самых необычных по удаленности и труднодоступности.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Свердловского отделения Почты России, в эти населенные пункты не ведет ни одна дорога. Ближайшее к ним отделение, куда можно отправить почту на авто — поселок Гари. Туда приходят письма и посылки из города Серова. Дальше их перегружают: летом на лодку, а зимой на снегоход. Так, летом до Шантальской почтальон вместе с катеристом преодолевают путь на лодке, который занимает двое суток.

«Маршрут проходит по трем рекам: Сосьва, Тавда, Пелым, а затем катер переплывает озеро Пелымский туман. В Шантальской проживает 40 человек, в Ликино — порядка 9 человек. Летом поддерживается еженедельное сообщение, в межсезонье — весной и осенью — поддерживается ежемесячное сообщение, чтобы местным пенсионерам вовремя приходила пенсия», — сообщила руководитель направления внешних коммуникаций Макрорегиона Урал АО «Почта России» Анна Первушина.

Кроме пенсий, газет и писем, этими необычными маршрутами почтальоны доставляют свердловчанам продукты питания и товары первой необходимости.

Добавим, что сеть Почты России включает свыше 38 000 отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах, куда компания гарантированно доставляет посылки и письма.

Ранее Почта России напомнила свердловчанам механизм получения посылок во время отпуска.