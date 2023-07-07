В Екатеринбурге открылась выставка «Быстрее, выше, сильнее: чемпионы столицы Урала»

На выставке представлено 18 эмоциональных снимков известных спортсменов, которые начинали свой путь на Урале. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

7 июля начала работать фотовыставка «Быстрее, выше, сильнее: чемпионы столицы Урала», которая приурочена к проведению Международного фестиваля университетского спорта. Выставка расположена справа от центрального входа в главный учебный корпус Уральского федерального университета, посетить ее можно бесплатно до 4 августа, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На выставке представлено 18 эмоциональных снимков известных спортсменов, которые начинали свой путь на Урале: готовились к стартам, тренировались и одерживали победы.

«С большой радостью принимаем у себя эту выставку. Во-первых, для Екатеринбурга Международный фестиваль университетского спорта — знаковое мероприятие. Во-вторых, здесь снимки наших выпускников — Константина Цзю, Гейдара Мамедалиева, Сергея Карякина, Ирины Хабаровой. Это важно, потому что у нас в университете продолжаются спортивные традиции, учатся будущие чемпионы, которые, уверен, в скором времени проявят себя на фестивале», — отметил проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На стендах выставки можно увидеть победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр, Универсиад и других крупных международных стартов. Среди спортсменов — Александр Попов, Анжелика Тиманина, Давид Белявский, Станислав Еремин, Ксения Перова, Ольга Котлярова, Ирина Зильбер, Валентина Огиенко и многие другие.

«Основная идея — показать силу уральского спорта. Еще раз представить тех героев, которые прославляли наш регион. Это небольшой «мостик» к нашему фестивалю. Те спортсмены, которые добывали победы, как будто передают эстафету молодым ребятам, будущим участникам Международного фестиваля университетского спорта», — рассказал директор департамента спорта дирекции Международного фестиваля университетского спорта Иван Клочков.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Разыграют 193 комплекта медалей. Участие в соревнованиях примут 3 400 спортсменов.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в Свердловской области стартовала продажа билетов на фестиваль университетского спорта.