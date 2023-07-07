Белорусские компании планируют подписать более 60 соглашений на выставке ИННОПРОМ

Белорусские компании на выставке ИННОПРОМ представят семь направлений: промышленность, химия и нефтехимия, энергетика, наука и образование, спецтехника, деревообработка и лёгкая промышленность. Фото: Полина Зиновьева

В ходе Международной промышленной выставки в Екатеринбурге предприятия страны-партнера выставки ИННОПРОМ Республики Беларусь планируют заключить больше 60 соглашений. Об этом рассказал генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко в ходе пресс-конференции 7 июля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Сейчас ведётся очень активная работа, каждый день цифры увеличиваются, по данным на вчерашний день более 60 соглашений планируются к подписанию. Цифры по контрактам, которые готовятся к подписанию на площадке, растут с каждым днём, вчера была озвучена информация – порядка 190 миллионов долларов. Я убеждён, что сама площадка станет местом для новых контактов и новых контрактов», – сказал Сергей Набешко.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Он отметил, что белорусские компании на выставке ИННОПРОМ представят семь направлений: промышленность, химия и нефтехимия, энергетика, наука и образование, спецтехника, деревообработка и лёгкая промышленность.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты (ТПП) Андрей Беседин уточнил, что для участия в Российско-Белорусском форуме заявилось рекордное количество российских регионов.

«Только мы принимаем 45 своих коллег из региональных торгово-промышленных палат, и список продолжает увеличиваться. Такого не было за всю историю ИННОПРОМа. Это говорит о высокой заинтересованности предприятий нашей страны возможности выстроить, укрепить, расширить свои контакты с белорусскими коллегами», – сказал Андрей Беседин.

Ранее «Областная газета» писала, что участники выставки ИННОПРОМ-2023 смогут посетить с экскурсиями свердловские промпредприятия.