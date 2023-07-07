Медалью «За любовь и верность» отмечено 70 свердловских семей

В Екатеринбурге в этом году медаль «За любовь и верность» получили пять пар. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

70 свердловских семей отметили медалью «За любовь и верность». Награждение пар, зарегистрировавших брак не менее 25 лет назад и отличающихся крепостью семейных устоев, проходит ежегодно и приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В Екатеринбурге в этом году награду получили пять пар. Медали им вручили 7 июля в ходе масштабного парада семей у памятника святым Благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским Чудотворцам. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

В сегодняшнем празднике участвовали и молодожены, заключившие брак накануне Дня семьи, любви и верности, поэтому церемония получилась особенно красивой.

«Меня всегда радует, когда я вижу молодые пары, которые планируют многие годы идти по жизни вместе. И то, что эти пары появились в Екатеринбурге, и что ваши семейные планы связаны с нашим родным городом, не может не радовать. В 2017 году появилась региональная награда «За любовь и верность», которой награждены уже почти 500 семей, и 50 из них из Екатеринбурга!», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В числе пяти награждённых пар — Лилия и Виталий Зинчуки. Их счастливому браку уже 33 года, у семьи есть взрослый сын Василий. Жена Лилия Габдулвалиевна работает в сфере социальной защиты, а муж Виталий Васильевич — отставной военный. Познакомились Лилия и Виталий в 16 лет в детском летнем лагере на Украине. Тогда ещё подростки шесть лет переписывались и ездили друг к другу в гости. А сейчас пара мечтает о внуках.

«Побольше внуков и поскорее – мы мечтаем об этом! Вообще рождение детей – это самое значимое и приятное событие в жизни любой семьи. А самое сложное — научиться договариваться и вообще понять, что компромисс – это основа всего. Особенно трудно это в молодом возрасте», – делится Лилия Зинчук.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в преддверии Дня семьи, любви и верности екатеринбуржцы Владимир и Лилия Дучинские были удостоены знака отличия Свердловской области «Совет да любовь». Он вручается парам, отметившим золотую свадьбу.