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8 июля 2023, 09:00

Губернатор Евгений Куйвашев со страниц «Областной газеты» поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор

Губернатор пожелал уральским семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со страниц «Областной газеты» поздравил жителей региона с праздником — Днем семьи, любви и верности. Глава региона отметил, что семья играет важную роль в жизни каждого человека. Семья — фундамент здорового общества и основа успешного развития государства. В семьях прививаются, сохраняются и передаются от поколения к поколению духовно-нравственные ценности и культурные традиции.

По этой причине усилия государства направлены на укрепление института семьи, на поддержку благосостояния семей России и поддержку отцовства и материнства.

«Мы с уважением относимся к уральцам, имеющим большой опыт семейной жизни. В Свердловской области учреждены знаки отличия "Совет да любовь", "За любовь и верность", которыми награждаются уральцы, прожившие в браке 50 и 25 лет, воспитавшие достойных детей», — приводит департамент информационной политики региона слова губернатора Свердловской области.

В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке семей с детьми, молодых семей, охране здоровья матери и ребенка. В регионе успешно реализуется национальный проект «Демография». Более 8 тысяч семей получили в минувшем году областной материнский капитал.

Все положенные социальные выплаты получают многодетные и малообеспеченные семьи.

«Дорогие уральцы! Благодарю всех, кто считает смыслом своей жизни крепкую и дружную семью, заботу о родных и близких, воспитание детей, за весомый вклад в формирование успешного будущего Свердловской области и России», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор пожелал уральским семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания.

Областная газета Свердловской области

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