На Среднем Урале ожидается аномальная жара +40 градусов

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды. Фото: Галина Соловьева

МЧС предупреждает об аномальной жаре, которая установится на Среднем Урале. По данным синоптиков, 9–10 июля в регионе ожидается повышение температуры до 40 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды:

по возможности следует остаться дома,

в течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы),

использовать кондиционеры,

не допускать перегрева тела и пить достаточно жидкости,

не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средства даже на непродолжительное время,

открывать окна и двери, прежде чем садиться в машину, и использовать кондиционер.

В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Напоминаем, что на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.

Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной зоне или горения сухой травы вдоль трасс, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в 8 районах Свердловской области ликвидированы пожары.