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8 июля 2023, 13:20

На Среднем Урале ожидается аномальная жара +40 градусов

Погода

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды. Фото: Галина Соловьева

МЧС предупреждает об аномальной жаре, которая установится на Среднем Урале. По данным синоптиков, 9–10 июля в регионе ожидается повышение температуры до 40 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды:

  • по возможности следует остаться дома, 
  • в течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы),
  • использовать кондиционеры, 
  • не допускать перегрева тела и пить достаточно жидкости,
  • не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средства даже на непродолжительное время,
  • открывать окна и двери, прежде чем садиться в машину, и использовать кондиционер.

В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Напоминаем, что на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.

Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной зоне или горения сухой травы вдоль трасс, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в 8 районах Свердловской области ликвидированы пожары.

Областная газета Свердловской области

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