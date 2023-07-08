Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл XII Международный фестиваль барбекю

В эти выходные на Плотинке жители и гости Екатеринбурга смогут понаблюдать за ходом чемпионата по барбекю среди профессиональных поваров. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Алексей Орлов принял участие в открытии самого крупного гастрономического события Урала — XII Международного фестиваля барбекю. Мероприятие проходит с 8 по 9 июля в Историческом сквере, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Я поздравляю всех с открытием фестиваля барбекю, уже ставшего традиционным для уральской столицы. В этом году событие посвящено 300-летию нашего любимого города. Знаю, что для гостей фестиваля, особенно для детей, подготовлено множество сюрпризов и полезных развлечений. Желаю вам хорошего настроения и ярких эмоций», — сказал глава уральской столицы.

В течение этих выходных на Плотинке жители и гости Екатеринбурга смогут понаблюдать за ходом чемпионата по барбекю среди профессиональных поваров, юниоров и любителей. Также посетителей фестиваля ожидают эстафета официантов и мастер-классы от ведущих шефов России.

Также на фестивале можно попробовать разнообразные блюда самых популярных ресторанов Екатеринбурга в барбекю-парке, а на «Сырной улице» — лучшие кисломолочные продукты отечественных производителей.

Глава Екатеринбурга также принял участие в презентации арт-объекта «Екатеринбург — вкусный город», который посвящен 300-летию столицы Урала.

Фестиваль барбекю проходит в Екатеринбурге с 2009 года. Впервые событие состоялось в рамках празднования 286-летия города.

Ранее «Областная газета» писала, что на Международном фестивале барбекю представят макет Екатеринбурга из продуктов питания.