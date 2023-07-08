Мега-привет от Беларуси

Шоу тракторов вызывает у зрителей массу положительных эмоций. Фото: Полина Зиновьева

Вчера на площадке торгово-развлекательного центра «МЕГА» стартовал пятидневный марафон-презентация страны-партнера ИННОПРОМа-2023 Республики Беларусь.

Здесь можно не только купить уже хорошо знакомую свердловчанам продукцию белорусских производителей, но и посетить показ мод, принять участие в мастер-классах и попасть на выступление легендарного ансамбля «Песняры». Изюминкой станет шоу «танцующих» тракторов.

Ярмарка разделена на несколько площадок. В торговых рядах можно приобрести кондитерские и хлебобулочные изделия, мясную и молочную продукцию, косметику и одежду, посуду и сувениры и многое другое.

Культурная программа включает в себя трансляцию фильмов, конкурсы, выставку «Познай Беларусь», выступления белорусских творческих коллективов и мастер-классы по изготовлению изделий из глины, соломоплетению, аквагриму, аппликации, обучению танцам.

Также каждый сможет ознакомиться с национальными блюдами и напитками – на ярмарке будет организована дегустационная площадка.