ИННОПРОМ откроется всем

На ИННОПРОМе-2023 можно будет увидеть новую «Ласточку» – на 100% из российских комплектующих. Фото: АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наверное, не каждый даже посвященный сегодня с ходу вспомнит, что выставка ИННОПРОМ, которая 10 июля, в день открытия, де-факто отметит свое 13-летие, начиналась как международный форум, где презентовались, прежде всего, достижения уральских производителей. Сегодня регион не только представляет, но и смотрит, выбирает для себя лучшие зарубежные промышленные и инновационные разработки. Причем, увидеть их могут все желающие – выставка, как и всегда, открыта для посещения.

«Нужно сделать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части ИННОПРОМа имели конкретный результат для Свердловской области» – задача, которую в свое время поставил губернатор Евгений Куйвашев, решается эффективно.

ИННОПРОМ сегодня – это ожидаемое и значимое событие в календаре не только представителей власти, отечественных и зарубежных деловых кругов. Мероприятие шагнуло за пределы выставочных площадей ­Экспоцентра навстречу жителям и гостям Среднего Урала. Так, партнер нынешней выставки Республика Беларусь сегодня открыла в уральской столице ярмарку-фестиваль белорусских товаров, которые давно уже не нуждаются в представлении.

Впрочем, и содержание главной экспозиции уже по сложившейся традиции подбирается так, что вызывает интерес не только у потенциальных покупателей и инвесторов. Любой посетитель может увидеть здесь то, что так или иначе делает его повседневную жизнь комфортнее. В этом году, к примеру, это будет опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка». Удобство этого транспортного «семейства» поездов уже, например, оценили жители северных городов области, которые с Екатеринбургом связали новые маршруты, запущенные по инициативе Евгения Куйвашева.

Новые троллейбусы с автономным ходом, чудо-гиганты белорусского автопрома, современная медицинская техника, цифровое производство технологий и многое другое – все это можно будет увидеть в дни работы выставки. И плюсом – продукцию 400 китайских компаний в рамках VII Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет параллельно с ­ИННОПРОМом.