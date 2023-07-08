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Общество
8 июля 2023, 17:58

Это вам игрушки

  Екатерина Вайнолайнен
Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

«Полесье» – один из крупнейших производителей пластмассовых игрушек в СНГ и Европе. Фирма выпускает более 4000 наименований.

«Основными нашими конкурентными преимуществами являются, во-первых, качество. Девиз нашей компании гласит: «Качество – наш успех и благополучие». Во-вторых, даже несмотря на все нынешние сложности, мы стараемся удерживать демократичный ценник. И, в-третьих, у нас очень хорошо развита система доставки», – говорят представители «Полесья».

Своим большим ассортиментом белорусские производители игрушек планируют порадовать посетителей Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. 

А еще организаторы ярмарки-фестиваля запланировали специальную программу «Беларусь – детям» для маленьких свердловчан .

«Будут мастер-классы по изготовлению керамических изделий, по плетению лозы, созданию аппликаций с белорусским колоритом. Будет прекрасная фотозона, где детишки смогут увидеть, какие достопримечательности есть в Беларуси. На таких мероприятиях мы всегда стараемся уделять особое внимание подрастающему поколению. Ведь дети – наше будущее», – рассказал «ОГ» генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко. 

Областная газета Свердловской области
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