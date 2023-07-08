Вкусный государственный стандарт

Фото: Полина Зиновьева

Ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца!» еще не начала официально работать, а покупатели уже собрались у прилавков с колбасой, сыром, творогом, ветчиной, самодельными конфетами, пряниками, шоколадом. Продавцы радушно отвечали на их придирчивые вопросы: «когда привезли?», «какой срок годности?», «как долго везли?», «где можно купить в городе?».

Продукция Минского молочного завода пользуется вниманием. Неудивительно. У нас в регионе понятие «белорусский товар» – уже само по себе показатель качества.

«Мы привезли сюда именно ту часть нашей продукции, которую можно безопасно довезти до Урала. Надеемся, что покупатели её оценят. Рынок в России для Беларуси является одним из важнейших. Собираемся развивать поставки, в том числе в Свердловскую область», – рассказал «ОГ» представитель предприятия Владимир Ноздрин.

Специалисты кондитерской фабрики «Спартак» тоже загодя готовились к поездке в Екатеринбург, изучали рынок, советовались с российскими коллегами. В итоге привезли классику: «Алёнка», «Белорусская картошка», «Красная Шапочка». Как заявляют белорусские кондитеры, их особенность – производство по ГОСТу, что является для потребителя знаком качества товара.

Молодой человек и девушка при мне берут «россыпью» разных сортов килограмма полтора.

«Мы пришли на эту ярмарку специально ради конфет. Еще купили фундук в шоколаде. Мы уже давно знакомы с белорусскими продуктами и очень рады благодаря ярмарке попробовать что-то новенькое», – поделились они с «ОГ».