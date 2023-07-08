Темы дня

Общество
8 июля 2023, 18:06

Вкусный государственный стандарт

  Ольга ЗИМОЗДРА
Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца!» еще не начала официально работать, а покупатели уже собрались у  прилавков с колбасой, сыром, творогом, ветчиной, самодельными конфетами, пряниками, шоколадом. Продавцы радушно отвечали на  их придирчивые вопросы: «когда привезли?», «какой срок годности?», «как долго везли?», «где можно купить в городе?».

Продукция Минского молочного завода пользуется вниманием. Неудивительно. У нас в регионе понятие  «белорусский товар» – уже само по  себе показатель качества. 

«Мы привезли сюда именно ту часть нашей продукции, которую можно безопасно довезти до Урала. Надеемся, что покупатели её оценят. Рынок в России для Беларуси является одним из важнейших. Собираемся развивать поставки, в том числе в Свердловскую область», – рассказал «ОГ» представитель предприятия Владимир Ноздрин. 

Специалисты кондитерской фабрики «Спартак» тоже загодя готовились к поездке в Екатеринбург, изучали рынок, советовались с российскими коллегами. В итоге привезли классику: «Алёнка», «Белорусская картошка», «Красная Шапочка». Как заявляют белорусские кондитеры, их особенность – производство по ГОСТу, что является для потребителя знаком качества товара.

Молодой человек и девушка при мне берут «россыпью» разных сортов килограмма полтора. 

«Мы пришли на эту ярмарку специально ради конфет. Еще купили фундук в шоколаде. Мы уже давно знакомы с белорусскими продуктами и очень рады благодаря ярмарке попробовать что-то новенькое», – поделились они с «ОГ».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.07.2023, 17:41 / Общество
Врач-инфекционист заявила, что заразиться менингитом через посылки из Ozon невозможно
08.07.2023, 14:26 / Общество
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл XII Международный фестиваль барбекю
08.07.2023, 13:20 / Общество
На Среднем Урале ожидается аномальная жара +40 градусов
08.07.2023, 13:00 / Общество
Свердловские медики стали призерами престижного всероссийского конкурса Минздрава РФ
08.07.2023, 11:37 / Общество
Штрафы за нарушение правил поведения на воде получили около 150 уральцев