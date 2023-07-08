Антиковидная косметика

Фото: Полина Зиновьева

Всего за пятнадцать минут к стенду с косметикой под брендом «BELITA Вiтекс» подошли больше двадцати покупателей. Самый активный спрос – на шампунь против выпадения волос. Продавцы объясняют: такая проблема появляется у переболевших COVID-19.

Российские парикмахеры знают продукцию «BELITA Вiтекс», которая работает в России уже более 10 лет. Подошла к стенду, потому что эту марку раньше мне показывала подруга, которая работает в салоне красоты. «Цена очень даже разумная, при этом по качеству шампуни не уступают иностранным брендам», – говорила она.

Производители белорусской косметики приехали на ярмарку в надежде заинтересовать уральского потребителя. Поэтому продают косметику дешевле, чем она стоит в магазине:

«Этот BB-крем раскупают по три штуки в день. Этот хит в магазине, например, стоит 250 рублей, а тут на ярмарке – 150 рублей».