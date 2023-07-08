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Общество
8 июля 2023, 18:15

Встреча по одежке

  Анастасия ПУПОВА
Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Спросом пользуются изделия из льна. Много людей собралось у прилавка самого крупного в СНГ и  Европе льняного комбината «Беларускi Лён». Продавцы улыбаются, говоря про свою продукцию.

Показывают скатерти и полотенца с разными принтами. Рассказывают, как им приятно представлять свою страну и ее товары на ярмарке.

На соседних стендах – ­одежда. Кто-то из компаний-продавцов уже давно на нашем рынке. Например, как «Polesie», которое продает свою одежду через маркетплейсы, или «Свiтанак», который уже более 30 лет работает в России.

А вот «Lemon Grass» только начал свой путь на российский рынок. Общее почти у всех – сами производят ткани, собственный дизайн, все шьют в Беларуси.

Немного дальше от всех находится прилавок с шторами компании «Лента». Большое количество разнообразных и  ярких штор и тюлей заставляет присмотреться, а продавцы с удовольствием готовы помочь. Кажется, без покупок сегодня не уйдет никто.

Областная газета Свердловской области
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