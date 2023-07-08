Где живет белорусский Дед Мороз, и зачем лечиться в подземной больнице

Мирский замок переносит нас в Средневековье. Фото: Борис Ярков

Накануне открытия XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ корреспондент «Областной газеты» Борис Ярков посетил Белоруссию.

Поразился качеству дорог, увидел зубра и побывал в спелеолечебнице. Обо всем этом – в репортаже «ОГ».

Белоруссия – удивительная страна, где тихая природная красота сменяется индустриальными пейзажами и великолепными силуэтами средневековых замков.

Практически всегда после возвращения из поездки друзья задают мне вопрос: что бросается в глаза в той или иной стране? Относительно Белоруссии я отвечаю однозначно: отсутствие автомобильных пробок в мегаполисах.

Объяснение этого парадокса, наверное, кроется в том, что улицы в том же Минске очень широкие по сравнению с Екатеринбургом. После Великой ­Отечественной войны город был восстановлен практически с нуля, и дальновидные градостроители спроектировали прямые и просторные магистрали. И еще запомнились дороги в Беловежской пуще. Они проложены прямо по заповедной территории. По рассказам гидов, еще в Первую мировую войну пришедшие сюда немцы стали активно вырубать леса в пуще. Для вывоза древесины они прорубили просеки, по которым сейчас и проложены автомобильные дороги.

Беловежская пуща, наверное, – главная достопримечательность Белоруссии. Это первобытный лес, простиравшийся когда-то от Балтийского моря до реки Буг и от Одера до ­Днепра. Большинство деревьев в заповеднике имеет возраст сто и более лет.

В 2009 году отмечалось 600-летие со времени установления заповедного режима в Беловежской пуще. Эта дата внесена в Список памятных дат ЮНЕСКО. Сегодня этот уникальный природный памятник имеет статус Национального парка сразу в двух странах – Белоруссии и Польше. А еще в глубине дремучего леса расположилась резиденция белорусского Деда Мороза.

Белорусский Дед Мороз живет в Беловежской пуще Фото: Борис Ярков

И, конечно, здесь можно увидеть легенду пущи – беловежских зубров. Эти могучие звери мало кого оставят равнодушным. Зубры достигают двух ­метров в холке и весят 600-700 килограммов. При этом они питаются только травой и, как мне показалось, побаиваются человека.

Зубр – один из символов страны Фото: Борис Ярков

Наверное, одно из самых необычных мест в Белоруссии – город Солегорск, где находится единственная в мире спелеолечебница на территории действующего предприятия ОАО «Беларуськалий». Сегодня эта подземная больница входит в список ведущих клиник СНГ, где в соляных пещерах лечатся пациенты с болезнями органов дыхания. При этом здесь люди не только поправляют свое здоровье, но играют в футбол, настольный теннис на глубине 420 метров.

Недалеко от Минска, в поселке Мир, расположился легендарный Мирский замок XVI века. Сегодня это не просто уникальный памятник архитектуры, но и площадка для проведения рыцарских турниров, всевозможных концертов и фестивалей. Существует легенда, что Мирский замок был соединен с еще одной крепостью подземным ходом. Говорят, там были спрятаны сокровища знаменитой династии Радзивиллов.