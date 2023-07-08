Звезды сошлись возле УрФУ

Ольга Котлярова: сейчас и 17 лет назад. Фото: Борис Ярков

Вчера в Екатеринбурге на аллее возле центрального входа в Уральский федеральный университет (УрФУ) открылась выставка «Быстрее, выше, сильнее: чемпионы столицы Урала». На ней представлены фотографии и биографические справки екатеринбургских спортсменов и тренеров, которые своими успехами нанесли Свердловскую область на мировую спортивную карту. Выставка приурочена к Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге во второй половине августа.

На выставке представлены 18 самых ярких фигур уральского спорта в летних видах. Это победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Есть среди них звезды советского периода (баскетболист Станислав Ерёмин, волейболистка Валентина Огиенко), есть и российского (пловец Александр Попов, гимнаст Давид Белявский).

– С большой радостью принимаем у себя эту выставку, – отметил проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский. – ­­­Во-первых, для Екатеринбурга Международный фестиваль университетского спорта – знаковое мероприятие. Во-вторых, здесь снимки наших выпускников – Константина Цзю, Гейдара Мамедалиева, Сергея Карякина, Ирины Хабаровой. Это важно, потому что у нас в Университете продолжаются спортивные традиции, учатся будущие чемпионы, которые, уверен, проявят себя и на Фестивале.

– Основная идея выставки – показать силу уральского спорта, – рассказал директор Департамента спорта Дирекции Фестиваля Иван Клочков. – Еще раз представить тех героев, которые прославляли наш регион. Это небольшой «мостик» к нашему Фестивалю. Те спортсмены, которые добывали победы, как будто передают эстафету молодым ребятам, будущим участникам Международного фестиваля университетского спорта.

На открытии выставки побывала одна из ее героинь – Ольга Котлярова, чемпионка мира и Европы по бегу на 400 и 800 метров. В беседе с корреспондентом «ОГ» она призналась, что очень рада тому, какую ее фотографию выбрали организаторы экспозиции.

– Когда меня пригласили на открытие, я, признаюсь, напряглась, поскольку есть множество фотографий, где бегуны запечатлены на финише с искаженными лицами. Сторонним зрителям такие снимки часто нравятся, а вот нам, спортсменам, – не очень... Попросила показать мою фотографию. Мне показали – и я сразу сказала, что точно приду. Это мое любимое фото. Его сделал Роберт Максимов на чемпионате Европы 2006 года в Гетеборге. Я тогда после травмы перешла с 400 метров на 800 и впервые на крупных соревнованиях бежала эту дистанцию. И никто не верил, что я выиграю. А я там метров за 100 до финиша еще и споткнулась… Но все-таки пришла первой. И лицо у меня тут абсолютно нормальное!

Выставка «Быстрее, выше, сильнее: чемпионы столицы Урала» продлится до 4 августа.